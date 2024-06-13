В сервисе Яндекса появится возможность аренды апартаментов

Яндекс Путешествия теперь предлагают возможность размещения апартаментов через свой сервис. Владельцы жилья могут сотрудничать с платформой через партнёров, начиная с компании RealtyCalendar, которая уже работает с десятками тысяч объектов. В будущем планируется расширение партнёрства, что позволит пользователям выбирать из большего количества предложений.

Этот шаг встречает положительный отклик в высокий сезон, когда спрос на бронирование апартаментов особенно высок. Для владельцев жилья это открывает новые возможности привлечения гостей, а для пользователей — больше вариантов для комфортного отдыха, особенно если речь идёт о семейных поездках.

Владельцы могут зарегистрироваться на платформе, указать основные данные о своих апартаментах и опубликовать их после прохождения модерации. Для стимулирования размещения объявлений в июне действует сниженная комиссия за успешные бронирования в размере 10%, а также предусмотрена программа лояльности для пользователей Яндекс Путешествий.