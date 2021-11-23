В сервисы "Яндекса" можно будет войти через "ГосУслуги"

Для входа в личный кабинет во всех сервисах «Яндекса» россиянам можно будет использовать Единую систему идентификации и аутентификации. То есть, будут использоваться те данные, которые вы применяете для входа на портал “ГосУслуг”.



Об этом сообщил Максут Шадаев, глава российского Минцифры. Он подчеркнул, что в скором будущем эта практика распространится и на другие популярные у россиян веб-сервисы, но не уточнил, на какие именно.