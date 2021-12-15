В Сеть попали результаты тестов Samsung Galaxy A53

В бенчмарке модель имеет индекс SM-A536U и указано, что она основана на аппаратной платформе с модельным номером s5e8825. Официальной информации нет, поэтому инсайдеры строят предположения, что смартфон будет оснащён процессором Exynos 1200 с видеоускорителем Mali-G68 и 6 ГБ оперативной памятью.

В Geekbench Galaxy A53 набрал 686 баллов одноядерном тесте и 1874 баллов — в многоядерном.