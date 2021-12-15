В Сеть попали результаты тестов Samsung Galaxy A53

Наука и технологии
Вчера в 23:21
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В Сеть попали результаты тестов Samsung Galaxy A53И некоторые характеристики
В интернете оказались результаты синтетического бенчмарка Geekbench, в котором участвовал смартфон Samsung Galaxy A53. Это устройство должно прийти на замену Galaxy A52 в первом квартале 2022 года.
В бенчмарке модель имеет индекс SM-A536U и указано, что она основана на аппаратной платформе с модельным номером s5e8825. Официальной информации нет, поэтому инсайдеры строят предположения, что смартфон будет оснащён процессором Exynos 1200 с видеоускорителем Mali-G68 и 6 ГБ оперативной памятью.
В Geekbench Galaxy A53 набрал 686 баллов одноядерном тесте и 1874 баллов — в многоядерном.
Напомним, вероятно, Galaxy A53 получит 6,5“ Full HD+ дисплей с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт, систему защиты от пыли и влаги по стандарту IP67. Блок камер будет четверным, а основным станет 64 Мп сенсор. Galaxy A53 должен работать под управлением Android 12 с оболочкой One UI 4.0.
Источник: Aroged