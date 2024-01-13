В сеть слили цену часов Xiaomi Redmi Watch 4 и наушников Buds 5 накануне глобального анонса

Официальное представление запланировано на 15 января в Европе, но уже сейчас стали известны цены на часть девайсов.

Redmi Buds 5, будут доступны в черном, синем и белом цветах. За них попросят €39. Более продвинутая модель Redmi Buds 5 Pro, предлагающая дополнительные функции и цветовые варианты (черный, фиолетовый и белый), будет стоить €69.

Смарт-часы Redmi Watch 4, доступные в черном и серебристом цветах, будут продаваться по цене €99.

Redmi Watch 4 оснащены 1.97-дюймовым AMOLED-дисплеем, обеспечивают до 20 дней работы без функции Always-On Display и защищены от воды (5ATM).

Они включают в себя различные функции, такие как GPS, звонки по Bluetooth и отслеживание фитнес-показателей, работая на базе Xiaomi HyperOS.

Redmi Buds 5 оснащены 12.4-мм титановыми драйверами, четырьмя настройками звука и активным шумоподавлением до 46 дБ/2 кГц. С общим временем работы батареи 40 часов (включая зарядный футляр), эти наушники предлагают бесперебойный аудиоопыт.

Кроме того, всего 5 минут зарядки обеспечивают до 2 часов воспроизведения музыки.