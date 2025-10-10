В сеть слили фото и полные характеристики шлема Samsung на Android XR накануне анонса

Устройство, также известное как Project Moohan, получит 4K micro-OLED-дисплеи с плотностью 4032 ppi и общим числом 29 млн пикселей — больше, чем у Apple Vision Pro.

Шлем работает на Snapdragon XR2+ Gen 2, поддерживает отслеживание рук, глаз и голоса, а также пространственный звук с двухполосными динамиками.

Вес — 545 г, время автономной работы — до 2,5 часов видео. Интерфейс построен на One UI XR с интеграцией Google Gemini и собственных приложений Samsung.