В сеть слили фото неанонсированного Xiaomi Mi Band 9 Pro

Новая Pro-модель отличается увеличенным экраном, что придаёт ей вид, более похожий на смарт-часы, хотя некоторые функции могут быть ограничены в сравнении с ними.

Браслет будет идеальным вариантом для тех, кто основное внимание уделяет отслеживанию фитнес-статистики.

Судя по утечке, Xiaomi Mi Band 9 Pro предложит несколько незначительных изменений в дизайне по сравнению с прошлой моделью Band 8 Pro. Основные отличия — в слегка изогнутом экране и улучшенном ремешке из термопластичного полиуретана.

Пряжка ремешка теперь крепится по принципу, схожему с Apple Watch, а также присутствует кнопка овальной формы для блокировки.

В Mi Band 9 Pro будет три цветовых варианта — серебристый, чёрный и золотой. Возможно, будут добавлены и другие цвета, но пока подтверждены только эти три.