В сеть слили фотографии новых устройств от главного конкурента Xiaomi накануне презентации
Важно понимать, что Realme — это компания, которая всеми силами пытается бороться за первое с Xiaomi и, учитывая ее успехи, уже сейчас может считаться главным конкурентом компании. И вот, уже сегодня “дочка” Oppo решила совершить еще один рывок наступления, проведя презентацию с анонсом множества новых устройств — по крайней мере об этом говорят утекшие изображения. Во-первых, в рамках грядущей презентации нас будет ждать анонс долгожданного “умного” браслета от Realme.
Во-вторых, со сцены обязательно расскажу о беспроводной колонке от компании.
Также можно рассчитывать на анонс фирменных “умных” весов, которые, по всей видимости, смогу не только запоминать вес пользователя, но также проверять уровень его подкожного жира и прочие важные показатели.
Мероприятие состоится уже совсем скоро, так что в ближайшее время на сайте появятся свежие материалы по следам множества анонсов от Realme.