В сеть слили фотографии новых устройств от главного конкурента Xiaomi накануне презентации

Важно понимать, что Realme — это компания, которая всеми силами пытается бороться за первое с Xiaomi и, учитывая ее успехи, уже сейчас может считаться главным конкурентом компании. И вот, уже сегодня “дочка” Oppo решила совершить еще один рывок наступления, проведя презентацию с анонсом множества новых устройств — по крайней мере об этом говорят утекшие изображения. Во-первых, в рамках грядущей презентации нас будет ждать анонс долгожданного “умного” браслета от Realme.