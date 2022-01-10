В сеть слили изображение фронтального модуля будущего iPhone 14

Если верить снимку, то выходит, что дисплей Apple будет иметь два отверстия – одно круглое, а другое овальное. Автор слива утверждает, что видеть вы будете только овальный вырез. Второе круглое отверстие предназначено для датчика Face ID, который спрячут под поверхностью экрана, и он не будет заметен пользователю явно.

Источник уточнил, что в овальном вырезе расположится новая фронтальная камера на всех моделях iPhone 14.

Он также сообщил, что фронтальная камера станет широкоугольной, что позволит вместить в кадр больше людей, а точность работы Face ID будет улучшена. Автор снимка утверждает, что у новинки не будет подэкранного сканера Touch ID.