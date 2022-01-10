В сеть слили изображение фронтального модуля будущего iPhone 14

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В сеть слили изображение фронтального модуля будущего iPhone 14Что подтверждает некоторые теории
Уже давно ходят слухи, что Apple планирует отказаться от их фирменной “челки”, и вот новая утечка показала на фотографии предполагаемый фронтальной модуль iPhone 14 Pro Max.
Если верить снимку, то выходит, что дисплей Apple будет иметь два отверстия – одно круглое, а другое овальное. Автор слива утверждает, что видеть вы будете только овальный вырез. Второе круглое отверстие предназначено для датчика Face ID, который спрячут под поверхностью экрана, и он не будет заметен пользователю явно.
Источник уточнил, что в овальном вырезе расположится новая фронтальная камера на всех моделях iPhone 14.
Он также сообщил, что фронтальная камера станет широкоугольной, что позволит вместить в кадр больше людей, а точность работы Face ID будет улучшена. Автор снимка утверждает, что у новинки не будет подэкранного сканера Touch ID.
Источник: Phone Arena