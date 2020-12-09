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В сеть слили личные данные сотни тысяч москвичей, переболевших COVID-19
ФИО, адреса регистраций и даже информацию о течении болезни
В сеть утекли личные данные 300 тысяч жителей Москвы, переболевших коронавирусной инфекцией. Так, в открытый доступ попали как ФИО инфицированных, так и адреса проживания, данные о течении болезни и заборах анализов.
Об этом сообщается в Telegram-канале Readovka. Согласно данным авторов, источником утечки стали рабочие чаты московских больниц и скорой помощи. Именно в них хранилась информация о больных, включая имена, адреса регистрации и прочие личные данные. Источники отмечают, что в опубликованных Google-таблицах можно увидеть информацию о 300 тысячах москвичей.
В Telegram-канале сообщают, что представители мэрии уже осведомлены об утечке, а соответствующие чаты начали удаляться. ”Чего не скажешь о документах с персональными данными больных – хранившиеся в гугл-таблицах списки больных уже скачаны всеми желающими”, - отмечают авторы Telegram-канала Readovka.