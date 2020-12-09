В сеть слили личные данные сотни тысяч москвичей, переболевших COVID-19

Об этом сообщается в Telegram-канале Readovka. Согласно данным авторов, источником утечки стали рабочие чаты московских больниц и скорой помощи. Именно в них хранилась информация о больных, включая имена, адреса регистрации и прочие личные данные. Источники отмечают, что в опубликованных Google-таблицах можно увидеть информацию о 300 тысячах москвичей.

В Telegram-канале сообщают, что представители мэрии уже осведомлены об утечке, а соответствующие чаты начали удаляться. ”Чего не скажешь о документах с персональными данными больных – хранившиеся в гугл-таблицах списки больных уже скачаны всеми желающими”, - отмечают авторы Telegram-канала Readovka.