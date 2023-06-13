В Сеть слили новые подробности о грядущих часах Samsung Galaxy Watch 6

Теперь же стало известно, что корейский гигант разрабатывает фирменный процессор — W930 — который и ляжет в основу грядущей новинки. Об этом стало известно из сертификации в базе данных Bluetooth.

Интересно отметить, что номер модели W930 связан с предыдущей серией Galaxy Watch 4 и Watch 5, в основе которых лежал чип W920.

W930 будет поддерживать Bluetooth 5.3 и Wi-Fi, а изготовлен он будет по 5-нм техпроцессу, аналогично текущим носимым устройствам Samsung.

Но ведь раньше инсайдеры сообщали использовали в Galaxy Watch 6 другой модели — W980. Что с ней стало? Возможно, это было временным названием, а окончательный чип будет именоваться W930.

Ещё одна, менее вероятная версия, говорит в том, что W980 является процессор более высокого класса, который всё ещё находится в разработке. Наименее вероятный вариант заключается в том, что W980 будет использоваться в Galaxy Watch 6 Pro, а W930 — в Watch 6.