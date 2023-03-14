В Сеть слили первые фото и подробности о новых «невидимых» наушниках Nothing Ear (2)

Называться оно будет вполне ожидаемо — Nothing Ear (2). Презентация же новинки пройдёт 22 марта. В преддверии именно этого события в Сети появились официальные рендеры и список технических характеристик.

Судя по ним, Ear (2) получат схожий с первым поколением дизайн, с теми же 11,6-миллиметровыми динамиками и поддержкой ANC. Но при этом их вес будет чуть меньше — 4,5 г. Для сравнения, предшественники весили по 4,7 г.