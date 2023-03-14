Наука и технологии
12:07, 14 марта 2023
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В Сеть слили первые фото и подробности о новых «невидимых» наушниках Nothing Ear (2)

Больше напоминает эволюцию, чем революцию

В начале 2023 года стало известно, что Nothing вовсю работает над вторым поколением фирменных наушников Nothing Ear. Теперь же стало известно, когда именно состоится анонс устройства.

В Сеть слили первые фото и подробности о новых «невидимых» наушниках Nothing Ear (2)

Фото: 9to5Google

Называться оно будет вполне ожидаемо — Nothing Ear (2). Презентация же новинки пройдёт 22 марта. В преддверии именно этого события в Сети появились официальные рендеры и список технических характеристик.

Судя по ним, Ear (2) получат схожий с первым поколением дизайн, с теми же 11,6-миллиметровыми динамиками и поддержкой ANC. Но при этом их вес будет чуть меньше — 4,5 г. Для сравнения, предшественники весили по 4,7 г.

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Фото: 9to5Google

Время автономной работы также было улучшено — теперь в общей сложности устройство может проработать до 36 часов по сравнению с 34 часами в оригинальной модели.

Источник:9to5Google
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#наушники
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