В Сеть слили первые фото и подробности о новых «невидимых» наушниках Nothing Ear (2)Больше напоминает эволюцию, чем революцию
В начале 2023 года стало известно, что Nothing вовсю работает над вторым поколением фирменных наушников Nothing Ear. Теперь же стало известно, когда именно состоится анонс устройства.
Фото: 9to5Google
Называться оно будет вполне ожидаемо — Nothing Ear (2). Презентация же новинки пройдёт 22 марта. В преддверии именно этого события в Сети появились официальные рендеры и список технических характеристик.
Судя по ним, Ear (2) получат схожий с первым поколением дизайн, с теми же 11,6-миллиметровыми динамиками и поддержкой ANC. Но при этом их вес будет чуть меньше — 4,5 г. Для сравнения, предшественники весили по 4,7 г.
Время автономной работы также было улучшено — теперь в общей сложности устройство может проработать до 36 часов по сравнению с 34 часами в оригинальной модели.