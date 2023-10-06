Наука и технологии
08:25, 06 октября 2023
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В Сеть слили свежие подробности об AR-шлеме Apple Vision Pro

Девайс обещает оказаться интереснее ожидаемого

Предстоящий AR-шлем от Apple, Vision Pro, получит поддержку функции отображения экрана через AirPlay или FaceTime.

Эта информация была обнаружена в коде четвёртой бета-версии системы. Следовательно, пользователи смогут транслировать содержимое своих устройств Apple прямо на экран AR-шлема.

Это может означать, что будущие владельцы Apple Vision Pro смогут делиться своими экранами во время видеозвонков или демонстрировать свои игры и приложения в реальном времени.

Данное нововведение делает AR-шлем ещё более универсальным и функциональным, предоставляя пользователям новые возможности для взаимодействия и обмена контентом.

Ожидается, что дополнительные детали и функции будут представлены в ближайшее время. Выход же устройства ожидается в районе I квартала 2024 года.

Источник:MacRumors
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