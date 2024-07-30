В сеть слили все ремешки новых часов Google Pixel Watch 3 и 3 XL

А их, между прочим, немало

Уже совсем скоро Google представит новые умные часы — Pixel Watch 3 и 3 XL. И вот, в сеть утекла информация о ремешках, которые будут доступны для этих моделей.