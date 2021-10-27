В Сеть случайно утекли фотографии двухместного китайского истребители J-20

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В Сеть случайно утекли фотографии двухместного китайского истребители J-20Самолёт заметили во время руления и пробежки
Пользователи социальной сети Weibo, а затем и Twitter, опубликовали фото известного китайского истребителя J-20 в двухместной версии.
J-20 — известный в мире истребитель пятого поколения, оснащённый средствами малозаметности, принят на вооружение китайских ВВС в 2017 году. Но до сих пор эти самолёты были представлены только в одноместной версии.
На фото инсайдеров запечатлён двухместный J-20 во время руления и пробежки. У него удлинён фонарь кабины, а корпус истребителя покрашен в жёлтый цвет.
Этот самолёт может стать первым в мире двухместным истребителем пятого поколения. Претендентами на это звание также являются российские истребитель Су-57 и лёгкий тактический самолёт Checkmate, который будет представлен конструкторами в одно- и двухместной версиях, а также будет беспилотный вариант.
Источник: Twitter