В Сеть утекла дата запуска конкурента Apple Vision Pro от Samsung

Кодовое название будущего продукта Samsung — Moohan, эта гарнитура должна стать полноценным конкурентом Vision Pro. Аппаратную часть для устройства разрабатывает Qualcomm, в том числе процессор Snapdragon XR2+ Gen 2, а над ПО работает Google: компания разрабатывает ОС и приложения на основе Android. Дисплеи для Moohan поставит подразделение заказчика — Samsung Display.

Релиз гарнитуры от Samsung должен был состояться в начале 2024 года, но из-за неких проблем все мероприятия были отложены. Как сообщается, версия Moohan для разработчиков будет выпущена в октябре 2024 года, а коммерческая — в 2025.