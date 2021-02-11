В сеть утекли 3,2 млрд логинов и паролей с Gmail и прочих почтовых сервисов

Как пишет The Sun, в основу нового слива легли украденные ранее базы, как платные, так и бесплатные. На данный момент специалисты по кибербезопасности изучают утекшие файлы. После окончания анализа, информация о «скомпрометированных логинах и паролях» будет выложена в открытый доступ.

Напомним, что проверить утечку своего пароля можно на специальном сайте. Похожая по своей функциональности утилита также недавно появилась в Google Chrome. Советуем проверить используемые вами пароли на надёжность, а также установить максимально крепкие пароли в почтовых ящиках — именно доступ к ним позволяет злоумышленникам получить доступ и к остальным используемым вами сервисам.