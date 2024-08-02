В Сеть утекли цены на новый сверхлёгкий дрон DJI

Речь идёт о новейшем бюджетном дроне DJI Neo с поддержкой видеозаписи с разрешением 4К. В утечке указана цена — $329, по нынешнему курсу около 28,2 тысяч рублей. Причём цена указана за версию Fly More с комплектными дополнительными аккумуляторами, зарядной платформой и наплечной сумкой, что говорит о ещё более низкой стоимости базовой версии.

Эта модель оснащена защитой пропеллера для более безопасного использования в помещении, к тому же дрон получил кнопочный интерфейс для переключения режимов полёта. Также DJI Neo, скорее всего, оснащён системой пилотирования от первого лица.

В продаже модель может появиться «в течение нескольких недель».