В сеть утекли данные более 20 млн пользователей VPN-сервисов

Было установлено, что данные сразу нескольких приложений, в числе которых UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN были расположены на незащищенном сервере. Отмечается, что в число утекших данных вошли электронные адреса, пароли, а также IP- и домашние адреса. Многие из вышеперечисленных приложений, к слову, имеют более млн загрузок в фирменных магазинах Google и Apple.

Примечательно, что в составе данной утечки может находиться и персональная информация сотен тысяч россиян, поскольку в России VPN-сервисы тоже являются востребованными.