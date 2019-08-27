Ferra

В сеть утекли данные более 700 тыс работников "РЖД"

Источником утечки, скорее всего, стала служба безопасности компании
Неизвестные хакеры опубликовали в свободном доступе персональные данные более 70 тыс человек. По предварительным данным, все они — сотрудники госкорпорации ОАО “РЖД”.

На сайте, где были опубликованы персональные данные, имеется надпись, явно намекающая на виновника случившегося: "Спасибо ОАО РЖД за предоставленную информацию, путем бережного обращения с персональными данными своих сотрудников”.

Откуда точно произошла утечка на данный момент неизвестно. Но судя по типу данных, которые выложили хакеры, допустили слив в службе безопасности компании — формат фотографий на сайте очень напоминает тот, что используется для пропусков.

На данный момент база находится лишь на одном сайте, но вероятнее всего уже в ближайшие дни она распространится по интернету в виде различных электронных таблиц, текстовых документов и PDF-файлов. В свою очередь “РЖД” пока никаких комментариев по этому поводу не дала.

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