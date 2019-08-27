В сеть утекли данные более 700 тыс работников "РЖД"

Откуда точно произошла утечка на данный момент неизвестно. Но судя по типу данных, которые выложили хакеры, допустили слив в службе безопасности компании — формат фотографий на сайте очень напоминает тот, что используется для пропусков.

На данный момент база находится лишь на одном сайте, но вероятнее всего уже в ближайшие дни она распространится по интернету в виде различных электронных таблиц, текстовых документов и PDF-файлов. В свою очередь “РЖД” пока никаких комментариев по этому поводу не дала.