В сеть утекли данные клиентов "Альфа-банка"

Сообщается, что злоумышленником было опубликовано порядка 13 бесплатных договоров клиентов “Альфа-банка”, а также около десяти договоров клиентов “АльфаСтрахования”. Пробные версии базы данных содержали в себе персональную информацию клиентов: имя, фамилия, отчество, паспортные данные, номера телефонов и другие материалы. Представители издания “РБК” совершили проверку документов, в результате которой выяснилось, что в 11 договорах из 13 инициалы и первые буквы фамилий в базе данных идентичны данным реальных клиентов.

На данный момент “Альфа-банк” признал факт утечки, добавив, что продавец владеет данными лишь 15 клиентов. ”Достоверно установлено, что возникновение данной ситуации не является следствием нарушения защиты корпоративной информационной системы банка. Утечка не подвергает опасности средства на счетах клиентов, так как не содержит никаких данных, необходимых для доступа к счетам”, -сообщили в пресс-службе банка.