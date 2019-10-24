В сеть утекли данные клиентов Сбербанка

По словам продавца, в базе находятся развернутые данные клиентов банка, которые брали кредит или владеют кредитной картой. В частности, в утечке можно найти паспортные данные, включая адрес проживания, телефоны, счета, сумма остатка или задолженности. Издание “РБК” проверило пробник данной утечки и обнаружило, что вся информация, которая была заявлена продавцом действительно была указана. По словам издания “Известия”, утекшая база содержит информацию об 11,5 тысячах клиентов, а наиболее “свежий” договор был обнаружен в марте 2019 года. Журналистами был совершен звонок одному из фигурантов базы, который подтвердил, что имеет кредитную карту, а также назвал сумму долга, указанную в базе.

”Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов”, - рассказали представители Сбербанка.