В сеть утекли данные о россиянах, купивших фейковые справки о вакцинации

Предполагается, что сбор этой базы был осуществлен на сервисах по продаже поддельный документов, которые могли быть изначально организованы для этого. Возможно, впоследствии россиян, которые попали в эту базу, начнут шантажировать. Отметим, что тем, кто попал в нее, равно как и ее создателям, грозит уголовная ответственность.

Согласно данным источников, на продажу были выставлены персональные данные граждан, в числе которых паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства. Кроме того, утекла дата получения ими фейкового сертификата о вакцинации. Помимо прочего в ней также находится и данные ОМС.