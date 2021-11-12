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В сеть утекли данные о россиянах, купивших фейковые справки о вакцинации

В базе информация о более 500 тыс. граждан
Данные россиян, которые приобрели поддельные справки о вакцинации и ПЦР, оказались в даркнете. В выставленной на продажу базе размещены личные данные о более 500 тыс. граждан. На данный момент утечка затронула лишь людей из Московского региона.
В сеть утекли данные о россиянах, купивших фейковые справки о вакцинации

Предполагается, что сбор этой базы был осуществлен на сервисах по продаже поддельный документов, которые могли быть изначально организованы для этого. Возможно, впоследствии россиян, которые попали в эту базу, начнут шантажировать. Отметим, что тем, кто попал в нее, равно как и ее создателям, грозит уголовная ответственность.

Согласно данным источников, на продажу были выставлены персональные данные граждан, в числе которых паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства. Кроме того, утекла дата получения ими фейкового сертификата о вакцинации. Помимо прочего в ней также находится и данные ОМС.

Источник: Коммерсант
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