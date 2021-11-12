В сеть утекли данные о россиянах, купивших фейковые справки о вакцинации

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В сеть утекли данные о россиянах, купивших фейковые справки о вакцинацииВ базе информация о более 500 тыс. граждан
Данные россиян, которые приобрели поддельные справки о вакцинации и ПЦР, оказались в даркнете. В выставленной на продажу базе размещены личные данные о более 500 тыс. граждан. На данный момент утечка затронула лишь людей из Московского региона.
Предполагается, что сбор этой базы был осуществлен на сервисах по продаже поддельный документов, которые могли быть изначально организованы для этого. Возможно, впоследствии россиян, которые попали в эту базу, начнут шантажировать. Отметим, что тем, кто попал в нее, равно как и ее создателям, грозит уголовная ответственность.
Согласно данным источников, на продажу были выставлены персональные данные граждан, в числе которых паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства. Кроме того, утекла дата получения ими фейкового сертификата о вакцинации. Помимо прочего в ней также находится и данные ОМС.
Источник: Коммерсант