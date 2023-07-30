В сеть утекли данные почти 90 тысяч пациентов российской частной клиники

Утечка информации из сети клинико-диагностических лабораторий KDL стала общедоступной. Взломщики опубликовали файл с данными, включающими номера телефонов, адреса электронной почты и даже часть личной переписки клиентов за период с сентября 2021 по март 2023 года.

Компания пока не высказалась о предполагаемой утечке, но сообщила о временных технических проблемах. Регистрация, доступ к личному кабинету и заказ услуг выезда на дом временно недоступны из-за неизвестной неисправности.

KDL имеет множество лабораторий и офисов по всей России, принадлежащих к группе компаний «Медскан». Вся эта ситуация вызывает серьёзные опасения с точки зрения безопасности личных данных клиентов и вынуждает компанию принять надёжные меры для защиты информации в будущем.