В сеть утекли данные почти миллиона клиентов российских банков и 40 сотрудников ФСБ

Персональные данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

Всего утечка охватывает около 900 тысяч россиян. Она открывает такую информацию, как имена, телефоны, паспорта и место работы. Среди пострадавших — 40 сотрудников ФСБ и около 500 сотрудников МВД.

Как отмечает издание, база данных находится в открытом доступе, как минимум, с конца мая 2019 года. В неё добавлены данные из нескольких утечек. Эксперты из компании DeviceLock относят данные клиентов в одной из утечек к 2013 году, другой — к2014-2015 годам, а третьей — 2018-2019 годам.

Предположительно, одна из утечек в Альфа-банке могла произойти во время массовых увольнений регионального IT-отдела, а другую базу якобы скачал клиентский менеджер, специализирующийся на борьбе с мошенничеством. В Альфа-банке и ХКФ-банке собираются провести проверку, а а ОТП-банке заявили, что утечка информации у них зафиксирована не была.