В сеть утекли данные сотен тысяч курьеров Яндекс.Еды и Delivery Club

Сообщается, что в общей сложности злоумышленники выложили в Интернет более 700 тыс строк данных курьеров службы Яндекса (в том числе фамилии, имена, отчества, хэшированные пароли и телефоны), а также более 521 тыс строк с информацией о курьерах Delivery Club.

Представители Яндекса уже прокомментировали ситуацию, заявив, что новой утечки не случилось — это всё ещё последствия мартовского инцидента.

Специалисты отмечают, что подобное случается в связи с тем, что крупные IT-компании постоянно собирают большое количество данных, привлекательных для злоумышленников. При этом российское законодательство никак не вынуждает сервисы защищать информацию так же сильно, как в других областях.