В сеть утекли данные сотен тысяч курьеров Яндекс.Еды и Delivery Club

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В сеть утекли данные сотен тысяч курьеров Яндекс.Еды и Delivery ClubВ том числе имена, фамилии и хэшированные пароли
Не успели пользователи отойти от утечки их данных из Яндекс.Еды, СДЭКа и т.д, как в Сети появилась информация о свежем сливе. На этот раз жертвами стали курьеры Delivery Club и Яндекс.Еды.
Сообщается, что в общей сложности злоумышленники выложили в Интернет более 700 тыс строк данных курьеров службы Яндекса (в том числе фамилии, имена, отчества, хэшированные пароли и телефоны), а также более 521 тыс строк с информацией о курьерах Delivery Club.
Представители Яндекса уже прокомментировали ситуацию, заявив, что новой утечки не случилось — это всё ещё последствия мартовского инцидента.
Специалисты отмечают, что подобное случается в связи с тем, что крупные IT-компании постоянно собирают большое количество данных, привлекательных для злоумышленников. При этом российское законодательство никак не вынуждает сервисы защищать информацию так же сильно, как в других областях.