В Сеть утекли фото китайского ракетоносца Xian H-6K с двумя гиперзвуковыми ракетами нового поколения

В Сеть утекли фото китайского ракетоносца Xian H-6K с двумя гиперзвуковыми ракетами нового поколенияИменно ракеты представляют наибольший интерес
Уже на этой неделе в Китае откроется ежегодная выставка Airshow China-2022. В рамках мероприятия ожидается немало интересных анонсов в области авиации.
Причём речь идёт как о гражданских, так и о военных разработках. И одна из них уже успела утечь в Сеть.
Так, неизвестные успели сфотографировать и опубликовать в Интернете выставочный экземпляр стратегического бомбардировщика-ракетоносца Xian H-6K. Причём сам самолёт хоть и интересен, но не чтобы сильно.
Куда больше внимания привлекают подвешенные на пилонах ракеты. Всё дело в том, что это гиперзвуковые ракеты нового поколения, которые ранее широкой публике не демонстрировались.
По их поводу уже успели высказаться местные специалисты. Так, например, китайский военный эксперт Сун Чжунпин заявил, что по своему внешнему виду эти ракеты напоминают российские гиперзвуковые ракеты воздушного базирования «Кинжал».