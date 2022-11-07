В Сеть утекли фото китайского ракетоносца Xian H-6K с двумя гиперзвуковыми ракетами нового поколения

Причём речь идёт как о гражданских, так и о военных разработках. И одна из них уже успела утечь в Сеть.

Так, неизвестные успели сфотографировать и опубликовать в Интернете выставочный экземпляр стратегического бомбардировщика-ракетоносца Xian H-6K. Причём сам самолёт хоть и интересен, но не чтобы сильно.