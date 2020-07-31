В сеть "утекли" качественные снимки неанонсированных Samsung Galaxy Watch 3
Внешний вид девайса не был ни для кого секретом - его демонстрировали различные утечки задолго до того, как сама Samsung анонсировала грядущий Unpacked. Куда интереснее то, что свежие рендеры, опубликованные одним из самых авторитетных интернет-инсайдеров Эваном Блассом, имеют крайне высокую детализацию, напоминающую официальные рекламные постеры. С ними, к слову, вы можете ознакомиться чуть ниже:
Также в сети были опубликованы непосредственно настоящие рекламные плакаты Galaxy Watch 3, призванные показать разные функции новинки, простимулировав тем самым потенциального покупателя сделать покупку.
Среди них можно отметить улучшенный мониторинг сна, поддержку множества видов физической активности и т.д. Судя по имеющимся данным, цена новинки должна составить примерно 349 долларов.