ferra.ru

В сеть "утекли" качественные снимки неанонсированных Samsung Galaxy Watch 3

Осталось дождаться полноценной презентации новинки
Уже 5 августа Samsung проведет презентацию Galaxy Unpacked, на которой представит флагманские смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2, а также несколько дополнительных устройств. И вот, в сеть "утекли" качественные снимки одного из них - неанонсированных “умных” часов Galaxy Watch 3.

Внешний вид девайса не был ни для кого секретом - его демонстрировали различные утечки задолго до того, как сама Samsung анонсировала грядущий Unpacked. Куда интереснее то, что свежие рендеры, опубликованные одним из самых авторитетных интернет-инсайдеров Эваном Блассом, имеют крайне высокую детализацию, напоминающую официальные рекламные постеры. С ними, к слову, вы можете ознакомиться чуть ниже:

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Вероятнее всего, в продажу поступят два цветовых варианта Galaxy Watch 3

Также в сети были опубликованы непосредственно настоящие рекламные плакаты Galaxy Watch 3, призванные показать разные функции новинки, простимулировав тем самым потенциального покупателя сделать покупку.

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Среди них можно отметить улучшенный мониторинг сна, поддержку множества видов физической активности и т.д. Судя по имеющимся данным, цена новинки должна составить примерно 349 долларов.