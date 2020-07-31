В сеть "утекли" качественные снимки неанонсированных Samsung Galaxy Watch 3

Внешний вид девайса не был ни для кого секретом - его демонстрировали различные утечки задолго до того, как сама Samsung анонсировала грядущий Unpacked. Куда интереснее то, что свежие рендеры, опубликованные одним из самых авторитетных интернет-инсайдеров Эваном Блассом, имеют крайне высокую детализацию, напоминающую официальные рекламные постеры. С ними, к слову, вы можете ознакомиться чуть ниже: