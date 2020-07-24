В сеть утекли характеристики и внешний вид нового браслета-гарнитуры Huawei
Так, согласно обнародованным данным, грядущий гаджет способен одновременно использоваться как в роли “умного” фитнес-браслета, так и в качестве гарнитуры. Судя по утекшим изображениям, новинка получила увеличенных экран, в сравнении с прошлой моделью. Благодаря увеличенному дисплею, к слову, пользователь сможет просматривать больше информации, в частности, на нем разместиться как прогноз погоды, так и данные о сожженых калориях, сердцебиении, а также пройденные шаги, уровень заряда батареи, уведомления и прочие.
Сообщается, что работать Huawei TalkBand B6 будет на базе Kirin A1 с поддержкой Bluetooth 5.1 и Bluetooth Low Power 5.1.Отмечается также, что Kirin A1 поддерживает технологию двухканальной синхронной передачи, что позволяет транслировать сигналы левого и правого каналов прямо со смартфона. Кроме того, потребляемая мощность синхронной передачи уменьшается наполовину, тогда как задержка - на 30%.