В сеть утекли характеристики и внешний вид нового браслета-гарнитуры Huawei

Так, согласно обнародованным данным, грядущий гаджет способен одновременно использоваться как в роли “умного” фитнес-браслета, так и в качестве гарнитуры. Судя по утекшим изображениям, новинка получила увеличенных экран, в сравнении с прошлой моделью. Благодаря увеличенному дисплею, к слову, пользователь сможет просматривать больше информации, в частности, на нем разместиться как прогноз погоды, так и данные о сожженых калориях, сердцебиении, а также пройденные шаги, уровень заряда батареи, уведомления и прочие.