В Сеть утекли личные данные 300 тысяч пользователей образовательного сервиса Яндекса

Теперь же стало известно, что в открытом доступе оказались данные 300 тыс пользователей Яндекс.Практикума. В том числе речь идёт об именах, фамилиях, номерах телефонов и т.д.

Известно, что в самой IT-компании активно занимаются проверкой случившегося. Но официальных комментариев её представители пока не дали.

Напомним, что об утечке в Сеть данных пользователей Яндекс.Еды стало известно ещё 1 марта. Чуть позже, в конце мая, также стало известно о сливе данных курьеров данного сервиса. Тогда в Яндексе заявили, что личная информация пользователей и курьеров была украдена одновременно, просто выложили её в разное время.