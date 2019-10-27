В сеть утекли новые подробности двухэкранной операционной системы Windows от Microsoft

Документ был доступен недолго, но и этого хватило, чтобы его успели заметить в сети. Так, данные дали понять, что если раньше компания позиционировала Windows 10X как операционную систему для новых устройств Surface Duo и Neo, то теперь очевидно, что она сможет функционировать и на других схожих устройствах с двумя экранами. Более того, компания также планирует внедрить Windows 10X и на стандартные ноутбуки. ”Как для раскладных устройств, так и гибких, панель задач будет представлять собой одну и ту же базовую модель с возможностью внесения изменений с помощью особых переключателей”, — указано в документе.

Согласно документу, в новой операционной системе будут усовершенствована технология идентификации пользователя путем распознавания внешности в рамках Windows Hello. ”Когда экран включается, вы сразу переходите в состояние идентификации; в отличие от Windows 10, где перед аутентификацией необходимо сначала открыть шторку блокировки, — значится в тексте. — После пробуждения устройства Windows Hello Face мгновенно распознает пользователя и немедленно перейдёт на его рабочий стол.”,—сообщается все в том же документе.

Изменения коснутся и традиционного “Проводника”. Так, его новая версия будет иметь сенсорное управление, а также будет оснащена упрощенным доступом к документам облачных служб. Компания упростит и “Центр уведомлений”, а также меню быстрых настроек, что позволит быстрее открывать базовые настройки устройства и расставлять отображение нужных параметров самостоятельно.

К сожалению, Microsoft ограничила доступ к документу до того, как СМИ смогли бы узнать все детали, однако известных данных уже достаточно, чтобы иметь примерное представление о будущей операционной системе.