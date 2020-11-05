Наука и технологии
Сегодня 11:27
В сеть утекли первые фотографии грядущих наушников Apple AirPods 3
Компания также готовит и Pro-версию гарнитуры
Нескольким ранее издание Bloomberg поделилось с общественностью подробностями о неанонсированных наушниках Apple AirPods 3. Сейчас же в сеть утекли первые фотографии грядущей гарнитуры, которые подтвердили предыдущие слухи.
Сообщается, что новые AirPods 3 не будут иметь популярную функцию шумоподавления. Как можно увидеть на опубликованных фотографиях, новинка будет представлять из себя наушники-вкладыши с укороченной “ножкой”. Помимо прочего можно отметить, что модель стала более миниатюрной.
Также источники сообщают о том, что компания выпустит и AirPods Pro. Речь о премиальной версии с поддержкой активного шумоподавления. Кроме того, предполагается, что наушники будут с внутриканальной формой, а их размеры будут меньше предшественника.
Что касается стоимости новинок, по данным инсайдеров, она не станет выше предыдущего уровня.