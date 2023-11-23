В сеть утекли подробности покупки Яндекса объединенной группой инвесторов

Эта информация, раскрытая источниками Forbes, предвещает значительные изменения в российском IT-секторе.

Согласно источникам, предложенный сценарий реорганизации бизнеса находится на завершающем этапе. Планируется, что эта единая структура будет представлять интересы как санкционных, так и несанкционных инвесторов.

Основной бенефициаром сделки, по всей видимости, станет Иван Таврин, чье имя и репутация на рынке делают его предпочтительным кандидатом для руководства этим процессом.

Интересно отметить, что первоначальная схема разделения бизнеса Яндекса претерпела изменения. Ранее предполагалось, что инвесторы приобретут только экономическую долю в компании, оставив голосующий контроль за менеджментом Яндекса.

Теперь же рассматривается передача контроля единой структуре, которая будет координировать действия консорциума инвесторов.