Наука и технологии
10:02, 01 ноября 2022
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В Сеть утекли рекламные постеры новых «умных» часов Motorola. Их ещё даже не анонсировали

Выглядит новинка симпатично

В 2021 году Motorola представила актуальные смарт-часы — Moto Watch 100. Устройство получилось интересным, что, видимо, сподвигло компанию начать разработку над новым поколением устройства.

В Сеть утекли рекламные постеры новых «умных» часов Motorola. Их ещё даже не анонсировали

И именно информация о нём начала утекать в Сеть в последние пару недель. Так, ранее в базе данных FCC был обнаружен девайс, имеющий дизайн, подобный Apple Watch и, по данным инсайдеров, являющийся Moto Watch 200.

Теперь же популярный интернет-источник SnoopyTech опубликовал рекламные постеры грядущей новинки. И, судя по ним, часы всё же получат круглый корпус, наподобие Moto 360 и недавних Google Pixel Watch.

В Сеть утекли рекламные постеры новых «умных» часов Motorola. Их ещё даже не анонсировали

Напомним, что ранее всё те же инсайдеры заявляли, что Moto Watch 200 получат встроенный пульсометр, беспроводную и USB-C зарядки, беспроводные модули Bluetooth LE и GPS, а также защиту от воды и пыли.

Источник:Twitter
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