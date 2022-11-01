В Сеть утекли рекламные постеры новых «умных» часов Motorola. Их ещё даже не анонсировали

И именно информация о нём начала утекать в Сеть в последние пару недель. Так, ранее в базе данных FCC был обнаружен девайс, имеющий дизайн, подобный Apple Watch и, по данным инсайдеров, являющийся Moto Watch 200.

Теперь же популярный интернет-источник SnoopyTech опубликовал рекламные постеры грядущей новинки. И, судя по ним, часы всё же получат круглый корпус, наподобие Moto 360 и недавних Google Pixel Watch.