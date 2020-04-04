В сеть утекли тысячи разговоров в популярном сервисе видеозвонков Zoom

Утекли, к слову, как рабочие конференции ряда компаний, в которых содержались финансовые данные, так и занятия в начальной школе, звонки докторам и прочие разговоры пользователей, раскрывающие персональные данные. Разговоры были опубликованы на таких популярных видеохостинговых сервисах, как YouTube и Vimeo.

По данным источника, разговоры были сохранены в онлайн-хранилище, которое не было защищено паролем. ”Zoom присваивает названия каждой видеозаписи одинаковым образом, простой онлайн-поиск может выявить длинный список видео, который каждый может загрузить и просмотреть”, — отметили в The Washington Post. Так, по словам авторов, благодаря бесплатному онлайн-поисковику были обнаружены более 15 тысяч роликов.