Наука и технологии
Сегодня 13:15
В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5
Подробный анонс консоли ожидается 5 февраля
С каждым днем в интернете все больше данных об ожидаемой консоли Sony пятого поколения. Так, буквально недавно инсайдеры опубликовали новое видео, в котором показан процесс включения PlayStation 5.
По словам инсайдеров, в ролике показана настоящая приставка нового поколения в обычной, коммерческой версии. На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Кроме того, в видео также вошла и сама приставка, дизайн которой значительно отличается от версии для разработчиков, внешний вид которой ранее утекал в сеть. Напомним,что выход PlayStation 5 запланирован на рождественский сезон продаж 2020 года, тогда как подробный анонс может состояться уже в начале февраля.