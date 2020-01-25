В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5

Кроме того, в видео также вошла и сама приставка, дизайн которой значительно отличается от версии для разработчиков, внешний вид которой ранее утекал в сеть. Напомним,что выход PlayStation 5 запланирован на рождественский сезон продаж 2020 года, тогда как подробный анонс может состояться уже в начале февраля.