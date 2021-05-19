В сети люди чаще делятся здоровыми рецептами, а в жизни готовят вредную еду

Результатами поделилось издание Journal of Medical Internet Research. Автором научной работы стал Хонг Сюэ, а помогали ему исследователи из Университета Джорджа Мейсона. Специалисты изучили несколько сотен пользователей соцсети Pinterest и инфлюенсеров, благодаря чему выяснилось, что зачастую пользователи закрепляют и публикуют здоровые рецепты, к примеру блюда с нежирной рыбой с овощами.

В то же время, в жизни люди с большим стремлением приготовят нездоровую пищу с чрезмерным содержанием жира и сахара. Это были зафиксировано исходя из тех фотографий и видео еды, которые пользователи готовили и публиковали в открытый доступ. Таких, как выяснилось, больше.