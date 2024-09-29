В сети «М.Видео-Эльдорадо» назвали причину высокой цены на PS5 Pro

Представители сети «М.Видео» объяснили, почему предзаказ PlayStation 5 Pro в их магазине стоит 130 тысяч рублей. Они отметили, что не могут закупать приставки напрямую у Sony, что сильно влияет на цену. В числе других причин они указали дефицит консоли, высокие пошлины, НДС и колебания курса доллара. Как объяснили в компании, раньше они имели официальное представительство PlayStation в России, что позволяло устанавливать более стабильные цены. Теперь же приходиться полагаться на зарубежных поставщиков, что добавляет сложности.

Кроме того, «М.Видео» предлагает покупателям кэшбэк в 30% на PS5 Pro, а также программу бонусов и возможность рассрочки на 24 месяца. Это должно помочь смягчить удар по кошелькам покупателей. На вопрос, почему в других магазинах консоль можно предзаказать за 100 тысяч рублей, представители «М.Видео» сказали, что не могут комментировать ценовую политику конкурентов.

Напомним, что 10 сентября 2024 года Sony представила новую консоль на технической презентации, где её цена составила $700. Базовая версия PS5 Pro не будет иметь дисковода, его придётся приобретать отдельно. Продукт поступит в продажу 7 ноября, а предзаказ стартовал 26 сентября. Основные особенности консоли включают значительное улучшение графики, поддержку новых технологий и мощный чип, что делает её более производительной, чем предыдущая версия.