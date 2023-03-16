В сети Metro скоро отменят вход по картам

Теперь на кассе не нужно для входа предъявлять карту покупателя. Новые правила начали действовать с 16 марта.

Благодаря этому решению, всем покупателям стали доступны более 40 тысяч товарных позиций из ассортимента торговых центров Metro, товары собственных торговых марок (СТМ) из России и Европы, эксклюзивные алкогольные позиции, привезённые по прямому импорту.

При этом старые карты клиента продолжат действовать. С их помощью, как и раньше, можно копить баллы, получать кешбэк. А новые клиенты смогут оформить такую карту на кассе за минуту.