Наука и технологии
17:41, 16 марта 2023
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В сети Metro скоро отменят вход по картам

Любой покупатель может войти без карты в торговые центры сети

Генеральный директор «Metro Россия» Йоханнес Толай в официальном Telegram-канале торговой сети сообщил об отмене клиентских карт для всех посетителей торговых центров сети.

В сети Metro скоро отменят вход по картам

Фото: Livemint.com

Теперь на кассе не нужно для входа предъявлять карту покупателя. Новые правила начали действовать с 16 марта.

Благодаря этому решению, всем покупателям стали доступны более 40 тысяч товарных позиций из ассортимента торговых центров Metro, товары собственных торговых марок (СТМ) из России и Европы, эксклюзивные алкогольные позиции, привезённые по прямому импорту.

При этом старые карты клиента продолжат действовать. С их помощью, как и раньше, можно копить баллы, получать кешбэк. А новые клиенты смогут оформить такую карту на кассе за минуту.

Наша цель — разрушить стереотип о недоступности торговых центров METRO, ведь мы предлагаем уникальный ассортимент, собственные торговые марки, эксклюзивные позиции в алкоголе, которые доставляются напрямую из зарубежных стран, а также выгодное оптовое предложение. В этом году METRO уже запустила доставку в Москве за полчаса, теперь мы делаем наши торговые центры более доступными для клиентов.

Йоханнес Толай
Генеральный директор филиала «Metro Россия»
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