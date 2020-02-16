В сети начали продавать ДНК известных людей

Покупателям предлагаются такие товары с ДНК, как бумажные стаканы, салфетки, окурки и прочие. Кроме того, в онлайн-каталоге также присутствуют человеческие волосы, стоимость которых достигает 3 тыс долларов, использованные вилки - 36 тыс долларов, а также бокалы вина стоимостью до 65 тыс долларов. Отмечается, что несмотря на то, что в описании каталога не указаны имена знаменитостей, которым принадлежал тот или иной предмет, активисты не против сообщить об этом покупателям.