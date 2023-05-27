В Сети начали распространяться фейковые фотографии с Илоном Маском, целующим робота

На самом деле все фото с Маском, который целует женщину-робота, — фейк. Их автором является пользователь Twitter Дэниэл Марвен, все изображения сгенерированы нейросетью. На Марвена подписано до 1 млн человек, он утверждал в одном из своих постов, что Илон Маск готовит к запуску «жену-робота», оснащённого искусственным интеллектом.

Вокруг его публикации выросла целая волна сплетен: люди утверждали, что такие «жёны-роботы» находятся уже на финальной стадии тестирования и их производство стартует в сентябре 2023 года. Пикантности публикациям добавляла надежда некоторой части мужской аудитории в том, что эти «жёны» будут выполнять, в том числе сексуальные функции.