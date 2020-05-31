В сети найдены обои, которые "убивают" Android-смартфоны

”Это не шутка, пожалуйста, даже не пытайтесь установить эти обои. Надеюсь, кто-то сможет понять, каким образом эта картинка убивает телефоны, чтобы в будущем можно было избежать вредоносного влияния подобных обоев”, — написал инсайдер.

Что интересно, больше всего “вредному влиянию” данных обоев подвержены смартфоны производства Samsung и самой Google — владельцы именно данных аппаратов сталкиваются с тем, что их телефоны практически поголовно выходят из строя.