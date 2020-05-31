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В сети найдены обои, которые "убивают" Android-смартфоны

Чаще всего произведенные Samsung и Google
Как часто вы видели новости о том, что тот или иной файл, а порой и тот или иной набор символов способны “окирпичить” от нескольких отдельных моделей, до всей линейки iPhone? Но, как ни странно, услышать подобное о смартфонах, работающих под управлением ОС от Google удается достаточно редко. Но буквально сегодня это все же случилось — в сети найдены обои, которые "убивают" Android-смартфоны.

Об этом написало множество пользователей, но самым “громким”, то есть оповествишим, возможно, максимальное количество людей, оказался популярный интернет-инсайдер под ником Ice Universe — именно он в своем Twitter-аккаунте опубликовал пост, в котором предупредил пользователей об опасных для Android-смартфонов обоях.

Те самые обои-"убийцы"

”Это не шутка, пожалуйста, даже не пытайтесь установить эти обои. Надеюсь, кто-то сможет понять, каким образом эта картинка убивает телефоны, чтобы в будущем можно было избежать вредоносного влияния подобных обоев”, — написал инсайдер.

Что интересно, больше всего “вредному влиянию” данных обоев подвержены смартфоны производства Samsung и самой Google — владельцы именно данных аппаратов сталкиваются с тем, что их телефоны практически поголовно выходят из строя.

Автор: Лилик Ми
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