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В сети обнаружили тысячи cookie-файлов пользователей Firefox

С их помощью мошенники могут входить в аккаунты пользователей без паролей и логинов

Британский эксперт Эйдан Марлин рассказал о том, что обнаружил на крупнейшем сервисе для хостинга и совместной разработки IT-проектов — GitHub — порядка тысячи файлов cookie браузера Firefox, используемых для авторизации.