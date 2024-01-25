В Сети оказались 26 млрд записей персональных данных со всего мира

Это опасное явление, так как за источником слива стоит либо посредник, торгующий этими данными, либо сервис, который персональную информацию использует. В любом случае источник практически невозможно идентифицировать.

Данные тщательно отобраны, распределены по базам и категориям, что говорит о серьёзных намерениях злоумышленников. Слитые данные могут использоваться для точеных и сложных фишинговых атак, кражи другой конфиденциальной информации.