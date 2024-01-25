В Сети оказались 26 млрд записей персональных данных со всего мира

Опубликовано 25 января 2024, 16:39
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В Сети оказались 26 млрд записей персональных данных со всего мираЭто крупнейшая утечка из всех известных
В результате совместного исследования онлайн-издания Cybernews и компании SecurityDiscovery.com выяснилось, что в Сети оказалась одна из самых опасных в истории информационной безопасности утечка на 12 ТБ. В утечке, состоящей из 3800 папок, содержится 26 млрд записей с конфиденциальной информацией.
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Эта информация слита из аккаунтов в LinkedIn, Telegram, X (Twitter), Weibo, Tencent. Утечка сама крупная из всех известных и специалисты назвали такое скопление информации «матерью всех взломов», или MOAB.
Это опасное явление, так как за источником слива стоит либо посредник, торгующий этими данными, либо сервис, который персональную информацию использует. В любом случае источник практически невозможно идентифицировать.
Данные тщательно отобраны, распределены по базам и категориям, что говорит о серьёзных намерениях злоумышленников. Слитые данные могут использоваться для точеных и сложных фишинговых атак, кражи другой конфиденциальной информации.
Источник:Cybernews
Автор:Андрей Кадуков