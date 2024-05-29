В Сети оказался документ с описанием алгоритмов работы поисковика Google

По словам Фишкина, Google всё время утверждала, что работа её поисковых алгоритмов прозрачна, но данные в документе объёмом 2500 страниц говорят об обратном. Эксперт подчеркнул, что это касается и того, как в целом работают алгоритмы поиска, как работают механизмы анализа и ранжирования веб-страниц, и того, на какой контент реагируют краулеры — поисковые роботы.

Фишкин отметил, что заявления Google о том, что данные из браузера Chrome не используются поисковой системой для ранжирования информации в интернете, — неправда. К тому же Google активно отслеживает атрибуты авторства контента, что потенциально влияет на показатель E-E-A-T (опыт, компетентность, авторитетность и надёжность); и это Google также отрицала.

В документе много технической информации о том, как поисковик Google обрабатывает запросы, как и на какие категории их разбивает, какие данные собирает с ресурсов. По словам Фишкина, подобная непрозрачность работы Google привела к созданию такой индустрии, основанной на вероятностях и гипотезах, как SEO.

Google на эту утечку пока никак не отреагировала, не подтвердила и не опровергла подлинность документа.