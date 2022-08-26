В Сети опубликовали фотографии Илона Маска на первом курсе университета. Их продадут на аукционе

Тогда миллиардер был обыкновенным первокурсником Пенсильванского университета. По словам девушки, они провстречались с нынешним главой Tesla около года. За это время, помимо совместных фото, она обзавелась подвеской, открыткой и 1-долларовой банкнотой, которую ей подарил Маск.

Студенческие фото предпринимателя, выставленные в качестве лота, уже появились в Сети.