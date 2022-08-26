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В Сети опубликовали фотографии Илона Маска на первом курсе университета. Их продадут на аукционе
Экс-девушка Илона Маска Дженнифер Гвинн решила продать студенческие фото, которые были сделаны во времена их отношений.
Тогда миллиардер был обыкновенным первокурсником Пенсильванского университета. По словам девушки, они провстречались с нынешним главой Tesla около года. За это время, помимо совместных фото, она обзавелась подвеской, открыткой и 1-долларовой банкнотой, которую ей подарил Маск.
Студенческие фото предпринимателя, выставленные в качестве лота, уже появились в Сети.
Отметим, что сам аукцион пройдёт лишь 14 сентября. Деньги, вырученные на нём, Гвинн хочет потратить на обучение своего пасынка в колледже.
Напомним, что ранее Илон Маск анонсировал через свой Twitter-аккаунт грядущую осеннюю презентацию Neuralink. Она состоится уже 31 октября. При этом до сих пор не то чтобы известно, что именно компания будет представлять на суд публики в этот день.