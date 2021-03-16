Наука и технологии
Сегодня в 05:30
В сети опубликовали изображения таинственной российской субмарины К-329 «Белгород»
Получилось на удивление качественно
Несмотря на то, что российская субмарина К-329 «Белгород» является одной из самых таинственных на планете, Британские специалисты опубликовали собственную визуализацию подводного судна.
На представленных снимках атомная подлодка «позирует» вместе с субмариной «Лошарик», пишет Navy Lookout. При этом, учитывая закрытость российской стороны, сложно сказать, насколько вариант экспертов из Великобритании далёк от правды.
Отметим, что «Белгород» был построен на базе субмарины проекта 949А «Антей». Первичный спуск субмарины на воду состоялся ещё два года назад — в 2019-м. Что интересно, во время переделки, длина подлодки выросла до 184 метров. Это сделало судно самым длинным в мире в своём классе.
Напомним, что К-329 является носителем торпеды «Посейдон». Но, по последним данным, уже совсем скоро к нему в этом плане присоединится новая субмарина. Она относится к проекту 09853 и имеет существенные отличия от «Белгорода».