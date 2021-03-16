В сети опубликовали изображения таинственной российской субмарины К-329 «Белгород»

Отметим, что «Белгород» был построен на базе субмарины проекта 949А «Антей». Первичный спуск субмарины на воду состоялся ещё два года назад — в 2019-м. Что интересно, во время переделки, длина подлодки выросла до 184 метров. Это сделало судно самым длинным в мире в своём классе.