В сети опубликовали видеообзор новых “умных” часов Samsung Galaxy Watch 3 за неделю до анонса

Что интересно, опубликовал видеоролик достаточно крупный YouTube-канал TechTalkTV, на который, на момент написания материала, уже было подписано более 500 тыс человек. В самом видео автор показывает и рассказывает, какими именно особенностями будет обладать устройство.

Так, судя по всему, Galaxy Watch 3 и вправду получит 1,2-дюймовый экран в версии 41 мм, при этом безель будет поворотным и очень тонким. За счет изменения дизайна кнопок, новые “умные” часы Samsung стали больше похожи на традиционные часы, но при этом они все еще имеют поддержку регистрации ЭКГ, а также защиту от воды и пыли по стандарту IP68.