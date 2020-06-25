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В сети опубликованы качественные изображения грядущих "умных" часов Samsung Galaxy Watch 3
Спасибо за это легендарному Evleaks
Уже этим летом компания Samsung покажет сразу несколько новых устройств, в число которых должны войти не только Galaxy Fold 2 и Galaxy Note 20, но также и новые “умные” часы компании - Galaxy Watch 3. И вот, практически за два месяца до анонса, в сети были опубликованы качественные изображения грядущей новинки.
Что интересно, источником свежей публикации стал один из самых первых интернет-инсайдеров Эван Блэсс, более известный под ником Evleaks. Именно он “собрал” рендер, основываясь на всех имеющихся о Samsung Galaxy Watch 3 данных, дав тем самым возможность всем нам оценить то, как будут выглядеть новые часы от корейского техногиганта.
Напомним, что утечки утверждают, что устройство получит защиту от воды и пыли, 1,4-дюймовый AMOLED-экран защищенный стеклом Gorilla Glass DX, а также 1 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти. Анонс часов должен состояться в августе текущего года.