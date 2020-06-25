В сети опубликованы качественные изображения грядущих "умных" часов Samsung Galaxy Watch 3

Уже этим летом компания Samsung покажет сразу несколько новых устройств, в число которых должны войти не только Galaxy Fold 2 и Galaxy Note 20, но также и новые “умные” часы компании - Galaxy Watch 3. И вот, практически за два месяца до анонса, в сети были опубликованы качественные изображения грядущей новинки.