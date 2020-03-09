В сети появилась дата запуска в России крупнейшего музыкального сервиса

К слову, информацию об аренде места также подтвердил как резидент WeWork, так и источник в одной из музыкальных компаний, сотрудничающей с шведским сервисом. Последний источник также рассказал и о том, что компания, в которой он работает, уже на протяжении 4-5 последних месяцев тесно сотрудничает с российскими сотрудниками Spotify.

Напомним, что чуть ранее в этом году в сети уже появлялась информация о запуске сервиса на территории России. Тогда речь шла о стоимости подписки в Spotify для россиян, которая составляет 169 рублей в месяц для индивидуального тарифа, 75 рублей в месяц для студенческого и 269 рублей для семейных аккаунтов. При этом длительность действия пробного бесплатного периода Premium-версии подписки будет составлять 3 месяца для всех трех предлагаемых тарифов.