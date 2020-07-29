В сети появилась информация о разработке первой "умной" зубной щетки Realme

Так, в базе данных TUV Rheinland появилось упоминание устройства под названием M1 Sonic Electric Toothbrush, производством которой занимается Realme. Судя по всему, данный девайс является еще одной, далеко не первой и явно не последней, попыткой новообразованного бренда забрать себе кусочек рынка, на котором присутствует Xiaomi. К сожалению, никакой информации кроме факта разработки “умной” зубной щетки в сети пока что нет.

Напомним, что Realme - достаточно молодой бренд, основанный всего лишь в 2018 году. Но уже сегодня компания является одним из лидеров на индийском и множестве других рынков, имеет в запасе различные флагманские и доступные смартфоны, пользующиеся популярностью у пользователей. Также Realme является производителем не только смартфонов, но и множества других видов электроники, начиная от TWS-наушников и заканчивая собственными “умными” часами.